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سبب تسمية مدينة الدمام بهذا الاسم.. فيديو

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سبب تسمية مدينة الدمام بهذا الاسم.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أطلق على مدينة “الدمام” هذا الاسم نسبة إلى صوت دمدمة الطبول الذي يقرع إيذانا ببدء موسم استخراج اللؤلؤ.

وتعد الدمام هي العاصمة الإدارية والاقتصادية للمنطقة الشرقية، وفي العشرينيات من القرن الماضي كانت قرية بسيطة وسكانها كانوا يعملون في صيد الأسماك واستخراج اللؤلؤ.

وهناك تاريخ هام جدا كان عصر تحول كبير في الدمام عام 1938 وهو تاريخ اكتشاف النفط وبئر الدمام رقم 7؛ لتبدأ التطورات بشكل كبير في الدمام منذ ذلك التاريخ.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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