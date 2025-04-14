مجمع الملك سلمان العالميّ للُّغة العربيّة يُطلق مشروعات نوعية ضمن مشاركته في مؤتمر مبادرة القدرات البشرية ٢٠٢٥

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شارك مجمع الملك سلمان العالميّ للُّغة العربيّة في مؤتمر مبادرة القدرات البشرية ٢٠٢٥، الذي أُقيم في مدينة الرياض خلال الفترة من ١٣ إلى ١٤ أبريل ٢٠٢٥م، برعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله-، وذلك ضمن مشاركة وطنية واسعة ضمّت عددًا من الجهات والمؤسسات المعنية بالتعليم والموارد البشرية.

وأعلن المجمع خلال المؤتمر عن إطلاق عدد من المشروعات النوعية، التي تهدف إلى تمكين اللُّغة العربيّة في السياسات الثقافية، والمحتوى الرقمي، والبيئات التعليمية، وشملت هذه المشروعات:

مشروع السياسات اللغوية في العالم وهو مبادرة بحثية متقدمة تهدف إلى بناء مدونة علمية توثق السياسات اللغوية في١٠ دول غير عربية، تمثّل تجارب متنوعة في التخطيط اللغوي، ويتضمن المشروع إعداد (٣) أنواع من الوثائق: وثيقة منظومة السياسات اللغوية العالمية، وتقرير شمولي مقارن للسياسات اللغوية، إلى جانب (١٠) تقارير تدرس حالة مفصلة لكل دولة مستهدفة تُبرز منهجها في إدارة التنوع اللغوي، وآليات التخطيط، والأثر الثقافي والاجتماعي والسياسي لهذه السياسات. ويُتوَّج بندوة دولية يشارك فيها خبراء ومختصون من دول مختلفة؛ لمناقشة مستقبل السياسة اللغوية في المملكة في ضوء هذه الدراسة المقارنة.

وسلسلة كَلامُنا، سلسلة نوعية تهدف إلى تقديم محتوى لغوي جذاب وميسَّر؛ عبر مقاطع مرئية قصيرة لا تتجاوز دقيقتين، وذلك بمشاركة أكثر من (٥٠) عالمًا ومختصًّا باللغة العربية وعلومها من العالم العربي، يتناولون فيها إضاءاتٍ وفوائدَ ومعارفَ لغويةً متنوعةً، وستُنشر على المنصات الرقمية؛ للارتقاء بمكانـة اللغـة العربية فـي الفضـاءات الثقافية المختلفـة.

وتعمل السلسلة على إنتاج أكثر من (٥٠٠) مقطعٍ مصوّرٍ، تناقش جميع الموضوعات المتعلقة باللغة العربية، مثل: الأخطاء اللغوية الشائعة، وتبسيط قواعد النحو والصرف، إضافةً إلى طرح موضوعات تتعلق بالمعاجم العربية واللهجات، وتحليل الخطاب، وشرح قضايا الهوية اللغوية، وعلاقة اللغة العربية باللغات الأخرى، واستعراض تأثير الذكاء الاصطناعي في اللغة، وتوضيح أهمية تعليم العربية للناطقين بغيرها.

وأكد سعادة الأمين العام للمجمع، الأستاذ الدكتور عبد الله بن صالح الوشمي، أن هذه الإطلاقات تأتي امتدادًا لرسالة المجمع في خدمة اللغة العربية محليًّا وعالميًّا، وحرصه على توظيف الأدوات البحثية والمعرفية والإعلامية لخدمة الإنسان وتنمية كفاءاته، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثّل خطوة مهمة في ربط اللغة العربية بمسارات التنمية، والسياسات الثقافية، والتحولات الرقمية.

وتُبث سلسلة (كَلامُنا) عبر قناة المجمع على منصة يوتيوب، وتُتاح للجمهور عبر مختلف منصاته الرقمية، فيما يواصل المجمع تنفيذ مراحل مشروع (السياسات اللغوية في العالم) من خلال فرق بحثية متخصصة، ضمن برنامج علمي مؤسسي يستند إلى تحليل الوثائق، وبناء المؤشرات، ودراسة الممارسات الدولية في السياسات اللغوية.

يأتي إطلاق هذه المشروعات انسجامًا مع الدور الإستراتيجي للمجمع في تحقيق مرجعية علمية عالمية للغة العربية، وتعزيز حضورها في البيئات الأكاديمية والسياسات اللغوية، ونقلها إلى الفضاء الرقمي والثقافي الحديث بما يخدم أهداف المملكة في نشر اللغة العربية وتيسير تعلّمها عالميًّا.