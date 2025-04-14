شكرا لقرائتكم خبر وزارة التعليم تدعو المدارس الى رفع مستوى الوعي البيئي بين الطلاب والطالبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في ظل اهتمام وزارة التعليم برفع مستوى الوعي البيئي بين الطلاب والطالبات المبني على توجيه المدير العام للتعليم وخطاب وكيل الوزاره رقم ٢١٠٧٧٩٨٠ وتاريخ ١٤٤٦/٩/٢٣ هـ.

بشأن تخصيص أسبوع خاص بالبيئة بداية فصل الربيع من كل عام ودعوة الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي للمشاركة في نشاطاته، واستمراراً التعاون والشراكة مع إدارة التعليم بمنطقة الرياض للإسهام في تعزيز الوعي البيئي، بما يخدم الوطن والمجتمع من خلال إقامة الفعاليات وتفعيل الحملات التوعوية المشتركة، وحيث يقام أسبوع البيئة لهذا العام تحت شعار (بيئتنا كنز)، والمقام في ساحة العروض بالدائري الشرقي في مدينة الرياض، حيث يتضمن المعرض أجنحة تعريفية، وعروض توعوية، وتجارب علمية، وألعاب وأنشطة متعددة، والتي تهدف إلى رفع مستوى الوعي البيئي وترسيخ مفهوم المسؤولية البيئية وتعزيز السلوك الإيجابي نحو البيئة.

ودعت المدارس الى تنظيم زيارات للمعرض خلال الفترة من ٢٣-١٤٤٦/١٠/٢٦ ه الموافق ٢٠٢٥/٤/٢٤-٢١م صباحاً، وتم تصميم جدولاً تعريفياً للمعرض ودليل تعريفي لاسبوع البيئه.