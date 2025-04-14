السعودية | “هيئة العقار” تُرخص (71 ) منصة عقارية إلكترونية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - ع / عام / "هيئة العقار" تطلق هويتها البصرية الجديدة 1446-01-01 هـ(واس) 9

الخليج 365_الرياض

رخّصت الهيئة العامة للعقار (71) منصة عقارية إلكترونية برخصة فال للوساطة والتسويق العقاري للمنصات العقارية، منذ بدء العمل بنظام الوساطة العقارية، وذلك بعد استيفاءهم الشروط والمتطلبات اللازمة للحصول على الرخصة وإكمال الربط التقني مع الهيئة.

وأوضحت الهيئة أنّ المنصات العقارية الحاصلة على رخصة فال للوساطة والتسويق العقاري للمنصات العقارية حتى الأن هي: (سكن وسفر، سمح العقارية، عقار كوم، صح، دار DAR، تاون توب العقارية، الدال، سداسيات العقارية، وصلت، عقارز، مدى العقارية، رغدان العقارية، عقار، سندك، ذكي التفاعلية، لقى العقارية، Reinvest ، تصل ، صكوك العقارية ، سهيل ، مأوى | ma’wa ، عقاراتكم ، عقار ستي ، سكن العالمية ، عقارك، آرك | ARK ، خمسين خمسين، منصة رواف العقارية، رواسيم، خطوات العقار، بسط العقارية، أماكن، سوم عقار، بوابة العقار، فرصة غير، مدن العقارية، مكتمل، أمتار، الوقت الذهبي العقارية ، أبواب ، دلّالي، حلول | Holoul، توور، تداولكم العقارية، أبعاد، أبراج للعقارات، ساعي، طوبة | TUBA، تطبيق ديل، المسوق الإفتراضي، افاق الفا، تطبيق أرض، رايز، نافذة، عقارات اكسبو، بيوت السعودية، منون، تطبيق مالك، نزل، مسار التمليك، شبكة عقار، مباشر، تمم، بروبرتي فايندر، منصة صك العقارية، ALAAQAR، زاهب، ثري جيتس، لارات، سكني).

وأكّدت “الهيئة” أنها مستمرة في استقبال طلبات الترخيص للمنصات العقارية من خلال منصة الوساطة العقارية عبر موقعها الرسمي، بما يحقق التنافسية وإتاحة المزيد من الخيارات والتجارب المثرية للمتعاملين، مضيفةً أن حصول المنصات العقارية على الرخصة اللازمة وإكمال الربط التقني مع الجهات ذات العلاقة بما يضمن الامتثال للأنظمة ويعزز موثوقية الوسطاء والإعلانات العقارية، ويرفع من جودة وكفاءة الخدمات والبيانات في السوق العقاري، مؤكدةً أنّ المنصات غير المرخصة سيتم ضبطها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.

وأشارت “الهيئة” إلى أنّ رخصة فال العقارية هي الوثيقة الرسمية التي تخوّل الأفراد والمنشآت ممارسة أنشطة الوساطة والخدمات العقارية المشمولة في نظام الوساطة العقارية، حيث يهدف النظام إلى تنظيم نشاط الوساطة العقارية، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، ويسهم في استدامة الأصول العقارية، ويحد من النزاعات العقارية، ويحفظ حقوق المتعاملين، ويرفع شفافية السوق العقاري.

يُذكر أنّ الهيئة مستمرة في التزامها بتطوير التشريعات العقارية التي تضمن استقرار السوق العقاري، والرقابة عليه وضبط المخالفين؛ مشددة على ضرورة الالتزام بالأنظمة، ومشيرةً إلى أنها تستقبل البلاغات عبر منصة الهيئة أو بالاتصال على الرقم الموحد (199011).

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