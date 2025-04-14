شكرا لقرائتكم خبر عن صور| 50% نسبة انتشار فتق الحجاب الحاجز بعد جراحة السمنة.. "الدمام الطبي" يبحث أفضل طرق العلاج والان نبدء بالتفاصيل

الخبرات والمعروف الخاصة بجراحات السمنة

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برامج وفعاليات الدورة

التطور الطبي في مجال علاج السمنة

تشخيص وعلاج فتق الحجاب الحاجز

العلاج باستخدام الشبكة الجراحية

الدمام - شريف احمد - أطلق مجمع الدمام الطبي فعاليات ”ماستر كلاس جراحة السمنة“ المتقدم، والذي يستمر حتى الخامس عشر من أبريل الجاري، تحت شعار ”معاً لتمكين الصحة والتأثير في الحياة“.ويركز الحدث العلمي على أحدث التقنيات المتقدمة في مجال جراحات السمنة، مع اهتمام خاص بإدارة فتق الحجاب الحاجز المرتبط بهذه الجراحات، بمشاركة نخبة من الجراحين العالميين والمحليين المتخصصين.ويهدف الماستر كلاس إلى توفير منصة لتبادل الخبرات والمعرفة المتعمقة حول آخر ما توصل إليه الطب في علاج السمنة، وتعزيز الرؤى التطبيقية لدى المشاركين.وتتضمن الفعاليات مزيجاً من المحاضرات المتخصصة وعروض فيديو لحالات جراحية معقدة، بالإضافة إلى بث مباشر لعمليات جراحية يشارك فيها خبراء عالميون.وأجمع المتحدثون على القيمة التعليمية العالية للبث الجراحي المباشر، حيث يتيح للجراحين، وخصوصاً حديثي التخرج، مشاهدة كيفية تعامل الخبراء مع التحديات غير المتوقعة أثناء العمليات، مثل وجود التصاقات أو اكتشاف فتق معقد، فضلاً عن تعلم التقنيات الجراحية الدقيقة ومراقبة تناغم الفريق الطبي.وتطرق إلى استخدام المواد المدعمة لخط الدبابيس الجراحية، والتي أظهرت الدراسات فعاليتها في تقليل نسبة النزيف بعد العملية لدى بعض المرضى ذوي القابلية لذلك، بينما لا تزال فعاليتها في منع التسريب قيد الدراسة.وشهد اليوم الأول من الدورة المتقدمة مناقشات معمقة حول التقييم اللازم قبل الجراحة لفتق الحجاب الحاجز، بما في ذلك الأعراض والفحوصات التشخيصية الضرورية، واستعراض خوارزميات العلاج والنتائج الحالية، بالإضافة إلى النصائح والحيل التقنية لإصلاح الفتق بالمنظار، وتقنيات التسليك الجراحي، وكيفية التعامل مع منطقة الحجاب الحاجز لتجنب تكرار الفتق بعد عمليات السمنة الأولية أو عمليات التحويل المعقدة.أكد الدكتور مالك المطيري، استشاري جراحات السمنة ورئيس مركز السمنة بمجمع الدمام الطبي، على الأهمية العلمية الكبيرة للندوة المتخصصة في جراحة السمنة الجارية حالياً في الدمام، والتي تجمع استشاريين ومتخصصين بارزين من داخل المملكة وخارجها.وأوضح أن هذا الملتقى العلمي يمثل منصة أساسية لتبادل الخبرات والمعلومات حول أحدث ما توصل إليه الطب الحديث في مجال علاج السمنة، بهدف الارتقاء بمستوى الرعاية المقدمة للمرضى وتطوير مهارات الكوادر الطبية العاملة في هذا التخصص. لافتا إلى مناقشة عمليات فتق الحجاب الحاجز، مشيراً إلى أنها من الحالات التي يشاهدها الجراحون بكثرة لدى مرضى السمنة.وأوضح أن هذا الفتق، الذي ينجم عن ارتفاع الضغط داخل البطن مؤدياً إلى اندفاع جزء من المعدة إلى التجويف الصدري، يمثل تحدياً جراحياً دقيقاً.وبين أن الإشكالية تكمن أحياناً في اكتشاف الجراح لوجود الفتق بشكل غير متوقع أثناء إجراء عملية السمنة نفسها، مما يفرض عليه اتخاذ قرار جراحي فوري ومختلف، قد يتضمن إجراء عملية تحويل مسار أو الجمع بين تكميم المعدة وإصلاح الفتق في آن واحد.وأشار الدكتور المطيري إلى أن هذه العمليات تعتبر معقدة نوعاً ما، وأن اختيار الإجراء الأنسب والقرار الجراحي النهائي يجب أن يستند بشكل أساسي إلى نتائج الفحوصات والتقييمات التي تجرى للمريض قبل العملية.وفيما يتعلق بجلسات البث المباشر للعمليات الجراحية ضمن فعاليات الندوة، وصفها الدكتور المطيري بأنها طريقة تفاعلية بالغة الأهمية لتدريب الأطباء. مشيرا إلى أنها تتيح للمشاركين فرصة ثمينة لمشاهدة الجراحين الخبراء أثناء تعاملهم المباشر مع الحالات المختلفة خلال فترة العملية، وتوفر مجالاً للنقاش حول أفضل السبل لتفادي المضاعفات المحتملة أثناء وبعد الجراحة، مما يعزز الجانب العملي والتطبيقي لدى الكوادر الطبية المشاركة من جراحي السمنة وأخصائيي التغذية وأطباء الجهاز الهضمي.وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمد الغامدي، استشاري جراحة السمنة بالمركز، أن المؤتمر يستعرض خوارزميات تفصيلية تتضمن أحدث الطرق العلاجية المتبعة في تشخيص حالات فتق الحجاب الحاجز المصاحبة لعمليات السمنة، وكيفية التعامل معها سواء بوجود أعراض واضحة مثل الارتجاع المريئي أو في غيابها.وأشار إلى أنه سيتم أيضاً استعراض بعض النواحي التقنية الهامة للتعامل مع هذه الحالات، ومن ضمنها استخدام الشبكة الجراحية، مبيناً أن قرار استخدامها يخضع لعوامل متعددة أهمها حجم الفتق الموجود ووجود الأعراض المصاحبة له لدى المريض.وأفاد بأن نسبة حدوث فتق الحجاب الحاجز بين عامة الناس قد تصل إلى 50%، وهي نسبة لا تختلف كثيراً بعد إجراء عمليات السمنة. ولكنه لفت إلى أن الأعراض، وخاصة الارتجاع، قد تكون أشد وضوحاً لدى المرضى بعد عمليات التكميم تحديداً، وذلك بسبب ارتفاع الضغط داخل المعدة المصغرة، مما يجعل تشخيص الحالة أكثر شيوعاً بعد هذا النوع من العمليات، على الرغم من أن نسبة حدوث الفتق بحد ذاتها متقاربة بين عمليات التكميم وتحويل المسار.ونصح بإجراء الإصلاح في حال كان الفتق كبيراً أو كان المريض يعاني من أعراض واضحة كالارتجاع. معتبرا أن استخدام الشبكة الجراحية يعد من أحدث الوسائل الطبية الفعالة في إصلاح هذا النوع من الفتق، حيث أثبتت الدراسات فعاليتها في زيادة نسب نجاح العملية وتقليل احتمالية معاودة الأعراض أو تكرر حدوث الفتق مرة أخرى.وتطرق الدكتور الغامدي إلى مسألة استخدام المواد المدعمة لخط التدبيس الجراحي لمنع التسريب والنزيف بعد العملية. وأوضح أن الدراسات أثبتت أن بعض هذه المواد تساهم بالفعل في تقليل نسبة حدوث النزيف بعد العملية، ولذلك يُفضل استخدامها لدى المرضى الذين لديهم قابلية أعلى للنزيف، مثل مرضى قصور الكلى أو المصابين بالأنيميا المنجلية. أما من ناحية فعاليتها في منع التسريب، فقد أشار إلى أن غالبية الدراسات لم تثبت بعد كفاءة هذه المواد في تحقيق نسب تسريب أقل مقارنة بعدم استخدامها، مؤكداً أن فعاليتها المثبتة تتركز بشكل أكبر في الحد من النزيف.