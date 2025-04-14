شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ خمسيني من انسلاخ حاد بالشريان الأورطي في المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنقذ فريق طبي متخصص في جراحة الأوعية الدموية بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة، أحد مكونات تجمع المدينة المنورة الصحي، حياة مريض في العقد الخامس من عمره بعد أن أجرى له عملية جراحية دقيقة ومعقدة لإصلاح انسلاخ حاد ومتعدد في الشريان الأورطي، امتد من الصدر إلى منطقة الفخذ، وتسبب في نزيف داخل تجويف الصدر وانقطاع التروية الدموية عن الطرف السفلي الأيسر وعدد من الأعضاء الحيوية في تجويف البطن.



تشخيص الحالة وسرعة التعامل

وأوضح التجمع الصحي أن المريض وصل إلى قسم الطوارئ وهو يعاني من أعراض حادة نتيجة إصابة حرجة بالشريان الأورطي، ناتجة عن ارتفاع مزمن في ضغط الدم غير المعالج، إلى جانب التدخين المفرط، مما أسهم في تعقيد حالته الصحية.

وفور استقبال الحالة، بادر الفريق الطبي بإجراء الفحوصات التشخيصية الدقيقة، ووضع خطة علاجية طارئة تضمنت التدخل الجراحي العاجل لإصلاح الشريان المتضرر، ووقف النزيف، واستعادة التروية الدموية للأعضاء المصابة، باستخدام تقنيات دقيقة وأجهزة متقدمة في جراحة الأوعية الدموية.

نجاح العملية واستقرار المريض

وأشار التجمع إلى أن العملية تكللت بالنجاح، واستقرت الحالة الصحية للمريض تدريجيًا تحت الملاحظة الطبية، قبل أن يُعلن الفريق المعالج استقرار وضعه بالكامل، ويُسمح له بالخروج من المستشفى وهو يتمتع بصحة جيدة ويتمكن من ممارسة حياته بشكل طبيعي، دون أي مضاعفات.



ويعكس هذا الإنجاز الجراحي مستوى الكفاءة والجاهزية العالية التي تتمتع بها الكوادر الطبية في مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة، والتطور النوعي في خدمات الرعاية الصحية المقدمة ضمن منظومة التجمع الصحي، بما يضمن التعامل مع الحالات الحرجة والمعقدة بأعلى درجات الاحترافية والدقة.