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جامعة الطائف.. إجازة رسمية يومي الأحد والاثنين خلال فعالية Formula One

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

جامعة الطائف.. إجازة رسمية يومي الأحد والاثنين خلال فعالية Formula One

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الدمام - شريف احمد - بتوجيه من سعادة رئيس جامعة الطائف الأستاذ الدكتور يوسف بن عبده عسيري، تُعلن الجامعة عن اعتماد إجازة رسمية لجميع منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة، يومي الأحد والإثنين الموافق 22-23/ 10/ 1446هـ.
وذلك تزامناً مع الفعالية الدولية (Formula One) التي تستضيفها مدينة جدة خلال نفس الفترة.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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