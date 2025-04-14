شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الطائف.. إجازة رسمية يومي الأحد والاثنين خلال فعالية Formula One والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بتوجيه من سعادة رئيس جامعة الطائف الأستاذ الدكتور يوسف بن عبده عسيري، تُعلن الجامعة عن اعتماد إجازة رسمية لجميع منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة، يومي الأحد والإثنين الموافق 22-23/ 10/ 1446هـ.

وذلك تزامناً مع الفعالية الدولية (Formula One) التي تستضيفها مدينة جدة خلال نفس الفترة.

