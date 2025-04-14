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حتى 8 مساءً.. "الأرصاد" ينبه من أمطار ورياح على جازان ونجران

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واس - جيزان 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان اليوم الاثنين، مصحوبة برياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وصواعق رعدية، على محافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 8 مساءً.

أمطار ورياح على نجران

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الاثنين، من هطول أمطار متوسطة مصحوبة برياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 2 ظهرًا، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى 8 مساءً.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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