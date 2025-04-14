شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 8 مساءً.. "الأرصاد" ينبه من أمطار ورياح على جازان ونجران والان نبدء بالتفاصيل

أمطار ورياح على نجران

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان اليوم الاثنين، مصحوبة برياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وصواعق رعدية، على محافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 8 مساءً.نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الاثنين، من هطول أمطار متوسطة مصحوبة برياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة.وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 2 ظهرًا، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى 8 مساءً.