شكرا لقرائتكم خبر عن معهد الصناعات البلاستيكية يُعلن عن بدء القبول للفصل التدريبي الأول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المعهد العالي للصناعات البلاستيكية عن فتح باب القبول للفصل التدريبي الأول للعام الحالي 1446 / 1447هـ لحملة الشهادة الثانوية العامة لجميع التخصصات، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين 14 / 04 / 2025م حتى يوم الخميس 08 / 05 / 2025م من خلال البوابة الإلكترونية: www.hipf.edu.sa.

وتعد هذه الدفعة السابعة والثلاثين منذ تأسيس المعهد العالي للصناعات البلاستيكية.





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