شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من رياح شديدة على كل من الباحة وأضم ورابغ والان نبدء بالتفاصيل

رياح شديدة على محافظتي أضم ورابغ

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد إلى هبوب رياح شديدة على منطقة الباحة اليوم الاثنين، تؤثر على محافظات المنطقة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، مع سرعة رياح تصل إلى (40-49) كلم/ساعة.وأوضح المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السادسة مساءً.نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له اليوم الاثنين، من رياح شديدة تصل سرعتها إلى (40- 49) كلم/ ساعة، على محافظتي أضم ورابغ، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج.وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.