شكرا لقرائتكم خبر أمانة جدة تتلف أكثر من 21 طنًا من اللحوم الفاسدة بحي أم السلم ضمن حملة مشتركة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتلفت أمانة محافظة جدة أكثر من 21 طنًا و200 كيلوغرام من اللحوم الفاسدة ومجهولة المصدر، جرى ضبطها داخل عدد من المواقع العشوائية في نطاق بلدية أم السلم الفرعية، وذلك خلال حملة ميدانية نفذتها الأمانة بمشاركة الجهات ذات العلاقة.

وأوضحت الأمانة أن الحملة، التي نفذتها الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية، استهدفت خمسة مواقع عشوائية جرى استغلالها لتخزين المواد الغذائية بطريقة مخالفة، حيث تم ضبط 21,200 كيلوغرام من العظام ومخلفات الذبائح مجهولة المصدر التي ظهرت عليها علامات التلف والفساد. وشملت الحملة مشاركة بلدية أم السلم الفرعية، إلى جانب إدارة السكن الجماعي فيما تم إتلاف الكميات المضبوطة ميدانيًا فورًا وفق الإجراءات النظامية.

وأضافت الأمانة أن أعمال الرصد كشفت عن حوش عشوائي يحتوي على 37 ثلاجة ضبط بداخله أكثر من 10,800 كيلوغرام من اللحوم الفاسدة، إضافة إلى أربع منازل مجاورة استُخدمت كمواقع تخزين غير نظامية، ضُبط فيها 1,200 كيلوغرام، و3,600، و3,800، و1,800 كيلوغرام على التوالي، ليصل إجمالي الكمية المضبوطة إلى 21,200 كيلوغرام موزعة داخل 65 ثلاجة.

وشارك في الحملة الميدانية عدد من الجهات الحكومية المعنية، منها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ووزارة التجارة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والدفاع المدني، والضبط الميداني، وذلك ضمن تكامل الجهود للحد من الممارسات العشوائية وحماية الصحة العامة.

وشددت أمانة محافظة جدة على استمرار الحملات الرقابية، مؤكدة مضيها في رصد ومعالجة المواقع المخالفة، داعيةً أفراد المجتمع إلى التعاون والتبليغ عن أي ممارسات مشبوهة عبر قنوات الأمانة الرسمية.