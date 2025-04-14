شكرا لقرائتكم خبر جدة تنبض بالحياة مع انطلاق سباق الفورمولا 1 وتجارب سياحية لا تُنسى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل مدينة جدة تعزيز مكانتها كعاصمة الفعاليات العالمية في المملكة، مع انطلاق سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 لعام 2025، الذي يقام على حلبة كورنيش جدة – الأسرع في العالم – خلال الفترة من 18 إلى 20 أبريل الجاري.

ولا يقتصر هذا الحدث العالمي على سباق الحماس والسرعة، بل يتحول إلى مهرجان سياحي متكامل، يقدم للزوار تجربة غنية ومتنوعة تمتزج فيها الثقافة، والفن، والترفيه، والطهو. حيث يضم الحدث جدولاً حافلاً بالعروض الموسيقية العالمية، والمعارض الفنية والثقافية، إلى جانب تجارب تذوق للمأكولات السعودية والعالمية.

وتشهد جدة هذه الأيام توافد الآلاف من الزوار من داخل المملكة وخارجها، وسط عروض سياحية مميزة أطلقتها شركات السفر، تجمع بين حضور السباق وخوض تجارب سياحية وترفيهية لا تُنسى.

ويوفر الحدث فرصة استثنائية لاكتشاف سحر جدة وتنوعها، إذ يمكن للزوار استكشاف المنطقة التاريخية “البلد” المدرجة ضمن قائمة اليونسكو، أو الاستمتاع بجمال البحر الأحمر على ممشى الكورنيش ، أو قضاء أوقات عائلية مميزة في بينالي جدة وأكواريوم جدة. كما تفتح منطقة جدة بيير ونادي اليخوت أبوابها لتجارب بحرية راقية، فيما تقدّم المراكز التجارية الكبرى مثل رد سي مول ومول العرب وجهات تسوق وترفيه متكاملة.

ويأتي تنظيم سباق الفورمولا 1 في جدة ليعكس رؤية المملكة 2030 في ترسيخ مكانتها كوجهة رياضية وسياحية عالمية، عبر فعاليات نوعية تسلط الضوء على الهوية الوطنية، وتعزز من الابتكار والاستدامة في قطاع رياضة المحركات.

لعيش أجواء الحماس والاستكشاف، يمكن للمهتمين حجز باقاتهم عبر منصة “روح السعودية”:

https://www.visitsaudi.com/ar/destinations/jeddah/events/formula-1