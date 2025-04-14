تطوير متنزهات المانجروف بسيهات والدمام

تعزيز الاستدامة
وتهدف الاتفاقية إلى تطوير متنزهات المانجروف في كل من كورنيش سيهات وكورنيش الدمام، وذلك في إطار جهود تعزيز الاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة في المنطقة الشرقية.
ووقع الاتفاقية من جانب هيئة تطوير المنطقة الشرقية نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التخطيط والتطوير الحضري، الدكتور طلال بن نبيل المغلوث، ومن جانب المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر مدير عام المركز بالمنطقة الشرقية، المهندس يوسف بن سليمان البدر.
توحيد الجهود
وبحسب الهيئة تأتي هذه الاتفاقية لتوحيد الجهود في تطوير وتنمية الغطاء النباتي، مكافحة التصحر، والمحافظة على الموارد الطبيعية والمتنزهات الوطنية، بالإضافة إلى دعم المساحات الخضراء عبر زراعة أشجار المانجروف، التي تعزز من توازن النظام البيئي الساحلي، وتسهم في رفع جودة الهواء وحماية الشواطئ.
مؤكدة أن مشروع تطوير متنزه المانجروف في سيهات والدمام يمثل إضافة نوعية للمشهد البيئي في المنطقة الشرقية، ويعكس التزام الجهتين بتحقيق التنمية البيئية المستدامة، من خلال مشروعات نوعية تحسّن من جودة الحياة وتواكب تطلعات السكان والزوار.
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