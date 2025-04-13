شكرا لمتابعة خبر عن جامعة طيبة تحصد الميدالية الفضية في معرض جنيف للاختراعات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حصدت جامعة طيبة الميدالية الفضية في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2025، أحد أبرز المعارض العالمية المعنية بالابتكارات، وذلك عن اختراع طبي قدمه فريق بحثي من كلية الهندسة بالجامعة.

ويتمثل الاختراع الطبي في جهاز صغير الحجم يتمتع بقدرة فائقة على تحليل أكثر من 26 نوعًا من التحاليل الطبية الحيوية من خلال قطرة دم واحدة فقط، وفي زمن لا يتجاوز ثلاث دقائق، وبدرجة دقة تماثل نتائج التحاليل التقليدية بنسبة تصل إلى 100%.

ويُعد هذا الإنجاز الذي قدمته جامعة طيبة بالمعرض، إضافةً نوعية في مسيرة الابتكار العلمي بالمملكة، إذ جاء وسط منافسة قوية ضمت أكثر من 1000 ابتكار علمي يمثلون 35 دولة من مختلف أنحاء العالم، ضمن مشاركة المملكة التي قدمت 134 اختراعًا علميًا في 13 مجالًا، منها 38 جهة تعليمية.

وطور الفريق البحثي بالجامعة هذا الابتكار بالاعتماد على تكنولوجيا نانوية متقدمة تُستخدم في الهندسة الطبية الحيوية، وسُجل الابتكار براءة اختراع في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح الفريق البحثي خلال تصريحات صحفية أن التقنية تعتمد على تصميم مستشعرات ذكية ذات حساسية فائقة تُمكن أجهزة الاستشعار التفاعلية من الكشف عن الإشعاع الكهرومغناطيسي عالي التردد، والمقارنة بين العينات المتعددة للكشف عن الفروقات الدقيقة بدقة عالية.

وتعمل التقنية الحديثة على تحسين استجابة الأجهزة للموجات الكهرومغناطيسية المختلفة؛ مما يسمح بتحكم أدق في الترددات، ويعزز من كفاءة التحليل وسرعة التشخيص الطبي، مع إمكانية بناء أجهزة طبية منخفضة التكلفة.

وأشار الفريق البحثي إلى أن هذه التقنية الجديدة ستحدث تحولًا نوعيًا في طرق الكشف السريع عن العلامات الحيوية، وتسهم في دعم الأنظمة الصحية خاصة في مناطق الرعاية الميدانية، إذ تعمل مختبرًا متكاملًا متنقلًا يرفع من كفاءة الكشف المبكر، ويقلل من الحاجة إلى المعدات التقليدية المعقدة.