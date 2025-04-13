شكرا لمتابعة خبر عن كلية لندن للأعمال تفتتح مكتب في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت كلية لندن للأعمال إحدى أبرز كليات إدارة الأعمال على مستوى العالم، عن افتتاح مكتب جديد لها في مدينة الرياض، خلال مشاركتها في مؤتمر مبادرة القدرات البشرية 2025، بحضور معالي وزير التجارة رئيس المركز السعودي للأعمال الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير التعليم الأستاذ يوسف البنيان، وعميد الكلية البروفيسور سيرجي غورييف.

ويُنتظر أن يبدأ المكتب أعماله خلال الأشهر المقبلة، وسيُركز على تعزيز العلاقات مع العملاء وتوسيع نطاق تطوير الأعمال ودعم التواصل مع أصحاب المصلحة من المهنيين والطلبة والخريجين، بما يعزز حضور الكلية في المملكة والمنطقة.

وتشارك كلية لندن للأعمال ضمن الوفد البريطاني في مؤتمر مبادرة القدرات البشرية 2025 بصفتها شريكًا معرفيًا في المبادرة.

وشهدت أعمال المؤتمر منح رخصة استثمار أجنبي لعميد الكلية البروفيسور غورييف، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم بين الكلية ومؤسسة مسك الخيرية، وقعها كل من الرئيس التنفيذي لمؤسسة مسك الدكتور برتر الباردا، وعميد الكلية البروفيسور سيرجي غورييف.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تأسيس شراكة إستراتيجية في مجالات تطوير القيادات والتعليم التنفيذي والبحث والتعاون الأكاديمي.