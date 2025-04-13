شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تدشين ملتقى الورد والنباتات العطرية في نسخته الأولى بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

الورد الطائفي

مسابقة "السعودية الخضراء"

الدمام - شريف احمد - برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة, دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف اليوم, النسخة الأولى من الملتقى العالمي للورد والنباتات العطرية في القاعة الكبرى بجامعة الطائف, والفعاليات المصاحبة للملتقى بمتنزه الردف الذي يستمر حتى 26 أبريل 2025.وتجول سموه فور وصوله لمقر الاحتفالية في جناح هيئة التراث والثقافة, واطلع على ماتقدمه الجهات الحكومية والخدمية والخاصة المشاركة في الملتقى والسجادة التي نفذتها أمانة محافظة الطائف.وسيتناول الملتقى النقاشات العلمية حول الورد الطائفي لما له من أهمية اقتصادية ووجهة للمستثمرين حول العالم, وستشارك جامعة الطائف ممثلة في كلية الصيدلة بعدد من الأوراق البحثية ذات القيمة العالية.وشرعت أمانة الطائف ممثلة في الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة بتجهيز سجادة زهور ضخمة بمتنزه الردف على مساحة تناهز 5 آلاف متر مربع دعمًا لفعاليات الملتقى.وتجسد السجادة دلالات مأخوذة من جبل كرا الذي يعد أحد أهم المعالم السياحية بالمنطقة، ويرتبط التشكيل الزهري المتنوع بين الماضي والحاضر من خلال "درب الجمالة" والتلفريك والطريق الحديث وجانبًا من عمارة الطائف.وتنظم الأمانة مسابقة "السعودية الخضراء" وتسلط الضوء على هذه المبادرة الوطنية الطموحة التي أطلقتها المملكة لمكافحة تغير المناخ، ورفع مستوى جودة الحياة من خلال خفض الانبعاثات.ووضعت الأمانة شاشات للتعريف بالعمارة السعودية وعمارة الطائف ومبادرة السعودية الخضراء، وستقدم العديد من البرامج الترفيهية والتوعوية والأنشطة المخصصة للأسرة والطفل, وزرعت أمانة الطائف الميادين والجزر الوسطية بالطرق.