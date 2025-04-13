شكرا لقرائتكم خبر عن "الطيران المدني": طرح منافسة للحصول على رخصة ناقل جوي غير منتظم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم الأحد، عن طرح منافسة عامة للحصول على رخصة ناقل جوي وطني غير منتظم (عارض)، بهدف تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمسافرين ورفع مستوى التنافسية وتحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران بالوصول إلى 330 مليون مسافر وزيادة عدد الوجهات إلى أكثر من 250 وجهة دولية بحلول عام 2030.

ودعت الهيئة العامة للطيران المدني، جميع المستثمرين الراغبين في الحصول على رخصة ناقل جوي وطني غير منتظم (عارض) إلى التقدم للمنافسة العامة، من خلال إرسال خطاب رسمي إلى الهيئة عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) لطلب كراسة الشروط والمواصفات للمنافسة.

على أن يتضمن بيانات مقدم الطلب ووسائل التواصل، مبينة أن موعد تقديم العروض يبدأ من تاريخ هذا الإعلان، ويكون آخر موعد لاستقبال العروض يوم الأربعاء21 /05/ 2025م.