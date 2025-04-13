شكرا لمتابعة خبر عن الحج: 10.1 مليون تأشيرة عمرة خلال 10 أشهر وشهر شعبان يتصدر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت وزارة الحج والعمرة عن عدد تأشيرات العمرة الصادرة حتى نهاية شهر رمضان المبارك لهذا العام .

وأوضحت الوزارة أن تم إصدار10,158,691 تأشيرة، مضيفة أن ذلك يعكس إقبالًا عالميًا متزايدًا على أداء العمرة، ويعزز مكانة المملكة بصفتها الوجهة الأولى للمسلمين حول العالم، وفقا لـ”اليوم”.

وأظهرت الإحصائيات الرسمية ترتيب الأشهر الأعلى في إصدار التأشيرات، حيث تصدر شهر شعبان القائمة بعدد 1,814,864 تأشيرة، تلاه شهر رجب ب 1,811,165 تأشيرة، ثم جمادى الثانية ب 1,390,073 تأشيرة.

ولفتت إلى أن هذه الأشهر الثلاثة شكّلت ذروة الموسم، حيث شهدت توافدًا كبيرًا من المعتمرين من مختلف أنحاء العالم استعدادًا لبلوغ شهر رمضان.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة أعلنت اليوم عن آخر موعد لدخول المعتمرين إلى المملكة لأداء مناسك العمرة خلال موسم عام 1446 هـ هو 15 شوال .