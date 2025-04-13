شكرا لمتابعة خبر عن وصول 41 شاحنة سعودية محملة بالطحين إلى سوريا ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عن إرسال المملكة ل 41 شاحنة تحمل كميات كبيرة من الطحين من أجل دعم المخابز في سوريا، اليوم الأحد.

تأتي هذه الشحنات ضمن الجسر الإغاثي السعودي لدعم الشعب السوري، حيث تم إرسال 42 شاحنة تحمل الطحين فى ال 22 من مارس الماضي، بالإضافة ألي توزيع مواد غذائية وغير غذائية لـ 557 أسرة عائدة حديثاً من الشمال السوري إلى ريف حماة، وذلك في إطار الاستجابة لاحتياجاتهم الطارئة، وتخفيف بعض الأعباء عنهم.

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة أعلن بعد سقوط النظام السوري الذي كأن يرأسه بشار الأسد، عن إطلاق جسرين، أحدهما جوي والآخر بري، من أجل إغاثة الشعب السوري بالمواد الغذائية والوقود والمستلزمات الصحية.