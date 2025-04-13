شكرا لمتابعة خبر عن “الأرصاد”: أمطار متوسطة ورياح شديدة على جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان اليوم، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وصواعق رعدية، على محافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة، والمناطق المفتوحة، والطرق السريعة.

‎ وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.