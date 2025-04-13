شكرا لمتابعة خبر عن الشؤون الإسلامية توجه بتخصيص خطبة الجمعة للتحذير من التباهي بالولائم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الخطباء إلى تخصيص خطبة الجمعة المقبلة للتحذير من ظاهرتي الإسراف والتبذير في الولائم.

وشدد معالي الوزير على ضرورة التنبيه إلى مخاطر تصويرها ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما يحول مفهوم الكرم إلى مظاهر رياء ومباهاة.

وأشار إلى أن تصوير الولائم ونشرها عبر المنصات الرقمية يعد من مظاهر التفاخر التي تتنافى مع تعاليم الدين الحنيف، داعياً إلى تعزيز ثقافة القناعة والاعتدال والابتعاد عن السلوكيات التي قد تؤدي إلى هدر النعم وتحويلها إلى أدوات للتباهي.

إقرأ أيضًا: