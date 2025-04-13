الحج والعمرة لـ"اليوم": 10,1 مليون تأشيرة عمرة خلال 10 أشهر

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وأظهرت الإحصائيات الرسمية ترتيب الأشهر الأعلى في إصدار التأشيرات، حيث تصدر شهر شعبان القائمة بعدد 1,814,864 تأشيرة، تلاه شهر رجب ب 1,811,165 تأشيرة، ثم جمادى الثانية ب 1,390,073 تأشيرة، ويُلاحظ أن هذه الأشهر الثلاثة شكّلت ذروة الموسم، حيث شهدت توافدًا كبيرًا من المعتمرين من مختلف أنحاء العالم استعدادًا لبلوغ شهر رمضان.يُذكر أن وزارة الحج والعمرة تسعى باستمرار إلى تحسين تجربة المعتمر من خلال التحول الرقمي والتوسع في الخدمات الذكية، ما أسهم في تسهيل إصدار التأشيرات ومتابعة حالة المعتمرين منذ لحظة التقديم وحتى مغادرتهم المملكة.وتؤكد الوزارة أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية المملكة 2030، والتي تسعى إلى رفع عدد المعتمرين والحجاج سنويًا، وتحقيق مستهدفات التوسع في خدمات قطاع العمرة والحج.