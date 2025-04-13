شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. ”نافس“ يختبر قدرات 1,15 مليون طالب في مدارس المملكة والان نبدء بالتفاصيل

اختبارات مهارية ومعرفية

تطوير الأداء التعليمي

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة التعليم على جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة للبنين والبنات في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، ضرورة الاستعداد لإجراء الاختبارات الوطنية ”نافس“ بنسختيها الورقية والرقمية اعتباراً من يوم غدٍ الإثنين.ومن المتوقع أن يشارك في هذه الاختبارات ما يقارب مليون ومئة وخمسين ألف طالب وطالبة، موزعين على نحو عشرين ألف وتسعمئة مدرسة.وتستهدف الاختبارات قياس المهارات والمعارف الأساسية لدى الطلاب في مواد محددة، حيث سيخضع طلاب الصف الثالث الابتدائي لاختبارات في القراءة والرياضيات، بينما يشمل الاختبار طلاب الصف السادس الابتدائي والصف الثالث المتوسط في مواد القراءة والرياضيات والعلوم.وأوضحت ادارة التعليم أن نتائج هذه الاختبارات لن يكون لها أي تأثير على عملية انتقال الطالب إلى الصف الدراسي التالي في نهاية العام الدراسي الحالي، مؤكدةً على طبيعتها التقويمية والتطويرية.وأفادت هيئة تقويم التعليم والتدريب بأن تطبيق اختبارات ”نافس“ يأتي ضمن جهودها الرامية إلى تقويم مستوى التحصيل التعليمي لطلبة المدارس بشكل دوري وممنهج.وأشارت الهيئة إلى أن من أبرز أهداف هذه الاختبارات تحفيز التنافس الإيجابي والتميز بين المدارس، وكذلك بين مكاتب وإدارات التعليم المختلفة.كما تهدف إلى توفير بيانات وتقارير مفصلة ودقيقة حول مستويات التحصيل العلمي للطلاب والعوامل المختلفة التي قد تؤثر فيه، ما يتيح إجراء تحليلات علمية معمقة لأداء المنظومة التعليمية ككل.وأضافت الهيئة أن هذه التحليلات ستسهم في تحديد مكامن القوة ومجالات التحسين، وبالتالي دعم عملية صنع القرار ووضع الحلول المناسبة لتطوير الأداء التعليمي.وترتبط هذه الاختبارات أيضاً بشكل مباشر ببرنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج رؤية المملكة 2030، حيث تعمل على قياس مؤشرات الأداء الوطنية المتعلقة بالتعليم ودعم تحقيق مستهدفات البرنامج الطموحة.يُذكر أن اختيار الصفوف الثالث الابتدائي والسادس الابتدائي والثالث المتوسط لهذه الاختبارات يعود لكونها تمثل نقاطاً مفصلية ونهايات لمراحل تعليمية أساسية؛ فالصف الثالث الابتدائي يمثل نهاية المرحلة الأولية المبكرة، والسادس الابتدائي نهاية المرحلة الابتدائية، والثالث المتوسط نهاية المرحلتين الابتدائية والمتوسطة.