لاما بوكس يحطّم الرقم القياسي في موسوعة غينيس: أكبر خزانة طرود ذكية في العالم سيتم تركيبها في حياة مول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستعد لاما بوكس لأخذ الخطوة الرائدة في الرياض، بتركيب أكبر خزانة ذكية في العالم في حياة مول، فيما سيتم تسجيل المشروع في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

تسعى هذه المبادرة غير الربحية بجانب تحطيم الأرقام القياسية إلى إعادة تعريف مفهوم اللوجستيات الحضرية، بما يتماشى مع رؤية 2030، ولذلك ستُصمم الخزانة بشكل فريد على شكل "2030"، تجسيدًا لالتزام لاما بوكس ببناء مستقبل مستدام وفعّال ومتطور على المستوى التقني.

أكثر من الرقم القياسي: رؤية مستقبلية

مع تزايد أهمية الخدمات اللوجستية في الحياة الحضرية الحديثة، تنقل لاما بوكس تجربة استلام الطرود وإرسالها بشكلٍ نوعيّ. لا تقتصر مهمة الشركة على التوسّع فقط، بل تشمل أيضًا مفهوم جعل المدن ملائمة أكثر للسكان، بتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتقليل الازدحام في الطرق.

تعمل لاما بوكس اليوم في 29 مدينة داخل المملكة، بتوفير سلس لتجربة التوصيل النهائية عبر شبكتها المتنامية من الخزائن الذكية. ما سنشهده في حياة مول من تركيب حطّم الرقم القياسي هو رمز للتقدّم ومظهر بديع لما يمكن أن ينتج عن تضافر التكنولوجيا والاستدامة.

"هذا المشروع أكبر بكثير من محاولة لتسجيل رقم عالمي في موسوعة غينيس، إنما هو بيان حول مستقبل الخدمات اللوجستية وحلول المدن الذكية، من خلال تطوير عملية توصيل الطرود لتكون أكثر كفاءة وصديقة للبيئة. نحن نساهم في جعل المدن أنظف وأقل تلوثًا من الانبعاثات، بالتالي نعمل على تحسين جودة حياة السكّان" كما يقول الشريك المؤسس للاما بوكس، آرثر جريجوريانتس.

مبادرة اجتماعية ذات صدى عالمي

تتجاوز هذه المبادرة حدود الابتكار، فهي مشروع مجتمعي يهدف إلى جعل المواطنين شركاءً في الحوار حول مستقبل المدن الذكية. لاما بوكس لا تعمل فقط على توفير الموارد والوقت، بل تتفوق بمهمتها لدعم اقتصاد أكثر استدامة، وذلك بتقليل الأثر البيئي الضار الناتج عن طرق التوصيل التقليدية.

أكثر من خزانة: تجربة جديدة للزوّار

ستقدّم أكبر خزانة ذكية في العالم تجربة تفاعلية وجذّابة لزوّار حياة مول، من خلال الآتي:

إرسال الهدايا إلى أصدقائهم وعائلاتهم مباشرةً من خلال الخزائن.

تخزين حقائب التسوّق بأمان أثناء الاستمتاع بوقتهم في المول

فرصة للعب والفوز بجوائز قيّمة، لتكون محطة الخزائن وجهة لا تُفوّت.

سيشهد تركيب الخزانة حوالي مليون ونصف زائر في حياة مول، هذه الخزانة ستمثّل ابتكارًا لوجستيًا ومركزًا تجريبيًا متميزًا للجمهور.

"نتشرف باستضافة حدث غينيس للأرقام القياسية هنا في حياة مول، الحدث الذي يُعدّ من الفعاليات العالمية المرموقة. تأتي هذه الاستضافة في إطار استراتيجيتنا لتوفير تجارب استثنائية وفريدة لزوّارنا، ولتشجيع الروح الإبداعية والتحدي في المجتمع. نحن نؤمن بأهمية دعم المواهب المحلية حتى تصل إلى العالمية، ونأمل أن ما سيحدث في حياة مول سيكون منصة لتحقيق تطلّعات الشباب السعودي، وتسجيل إنجازات جديدة تُضاف إلى سجل المملكة الحافل بالنجاحات" تقول الأندلس العقارية.

ترقبّوا لحظة صناعة التاريخ

وكان معرض لاما قد انطلق في 19 مارس وسيستمر مفتوحًا للزائرين حتى 15 إبريل في حياة مول، وسيكون تأكيد موسوعة غينيس للأرقام القياسية يوم 15 إبريل.

بينما توسّع لاما بوكس نطاق حضورها، تواصل التزامها بتقديم حلول لوجستية ذكية ومتطورة، لترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية كدولة رائدة عالميًا في مجال تقنية استدامة المدن.

بينما العالم يشاهد، تُثبت لاما بوكس أن الابتكار والاستدامة ليسا مجرد شعارات، بل أساسٌ للمستقبل، وأن هذا المشروع أكبر بكثير من إنجاز، إنما مصدر إلهام لكل الشركات والمدن حول العالم لاغتنام قوة التكنولوجيا لتوفير مستقبل أكثر استدامة.