السعودية | “مدن” تستعرض 16 منتجًا وخدمة صناعية ولوجستية واستثمارية في معرض سعودي فود للتصنيع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

تشارك الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” كشريك إستراتيجي في النسخة الثانية من معرض سعودي فود للتصنيع، والذي يعقد خلال الفترة من 13 – 15 أبريل بالرياض، برعاية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف.

ويُعد المعرض منصة إستراتيجية تجمع قادة التصنيع الغذائي من مختلف أنحاء العالم؛ لمناقشة سبل تطوير صناعة الغذاء واستعراض أبرز المستجدات الصناعية بما يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة وتطلعات رؤية المملكة 2030؛ لتعزيز الأمن الغذاء ودعم المحتوى المحلي ومجالات التصدير.

وتستعرض “مدن” من خلال جناحها بالمعرض 16 منتجًا وخدمة صناعية ولوجستية واستثمارية تلبي احتياجات المستثمرين، وتدعم الخطط الإنتاجية والتشغيلية في 39 مدينة صناعية حول المملكة، وتُقدم حلول تمويلية بالشراكة مع القطاعين العام والخاص.

يذكر أن مشاركة “مدن” في معرض ومؤتمر هذا العام تمثل امتدادًا لنجاح مشاركتها في النسخة الأولى للعام الماضي، وتعكس مشاركتها التزامًا بدعم الابتكار والتطوير في مجال صناعة الأغذية والمشروبات، وعرض برامج التحول للثورة الصناعية الرابعة وتعزيز الإنتاجية الصناعية مما يسهم في بناء مجتمع صناعي مستدام.

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