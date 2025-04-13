السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 416 سلة غذائية في مديرية المنصورة بمحافظة عدن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 416 سلة غذائية في مديرية المنصورة بمحافظة عدن، استفاد منها 2.912 فردًا بواقع 416 أسرة، ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية في اليمن للعام 2025م.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية للشعب اليمني الشقيق.

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