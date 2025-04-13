شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين الهجمات على مخيمات النازحين حول مدينة الفاشر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أخبار متعلقة
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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية
واستنكارها للهجمات التي تعرضت لها مخيمات للنازحين حول مدينة الفاشر (زمزم وأبوشوك)، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص، في انتهاكٍ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
اسماعيل الماحي
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