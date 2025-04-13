شكرا لقرائتكم خبر عن حتى التاسعة مساءً.. أمطار على نجران وعسير اليوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهين من أمطار بين خفيفة ومتوسطة على منطقتي نجران وعسير اليوم الأحد، تستمر حتى المساء بين الثامنة والتاسعة مساءً.

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أمطار خفيفة على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة، وخباش، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر حتى الـ 9 مساءً.

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من تكوّن أمطار على منطقة عسير، يصاحبها رياح نشطة, وتدنِ في مدى الرؤية الأفقية, وصواعق رعدية، على مدينة أبها ومحافظتي خميس مشيط وأحد رفيدة، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.



أعلن المركز الوطني للأرصاد، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد في المملكة، منبها من أمطار رعدية ورياح نشطة مثيرة للأتربة.

حسب بيان الأرصاد، لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية، وكذلك على أجزاء من مناطق عسير، جازان ونجران.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، حائل، القصيم، الرياض والشرقية.



طقس السعوودية اليوم