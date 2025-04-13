شكرا لمتابعة خبر عن الغامدي يكشف أثر السحاب على الطائرة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال الطيار عبدالله بن صالح الغامدي إن السحب لا تشكل خطورة على الطائرات.

وأضاف أن الطائرات تسير في السحب وبعضها يدخل في الطائرة كالضباب وتسبب اهتزازات بسيطة نظرا إلى وجود رياح بداخلها.

وأشار إلى أن هناك سحب مشبعة بالماء تدخلها الطائرة بسرعة محددة ولذلك أثر احتكاك الطائرة بالماء كوميض البرق بالزجاج الأمامي فيما يعرف بالكهرباء الساكنة، ويحدث ذلك خلال الصعود والهبوط التدريجي للطائرة.

وشدد على ضرورة تجنب السحب الركامية خلال الطيران نظرا لكون أن هذه السحب بها برق ورعد ورياح عاتية.