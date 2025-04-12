شكرا لمتابعة خبر عن تحذيرات من الغبار: الكمامة ضرورة لحماية جهازك التنفسي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دعا الباحث في الطقس والمناخ عبدالله العصيمي إلى توخي الحذر مع تقلبات الأجواء المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وقال العصيمي عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس: “لسلامتكم الأيام القادمة بإذن الله احرصوا على ارتداء الكمامة عند الحاجة وتجنبوا فتح النوافذ والانتباه لمرضى الجهاز التنفسي والله يحفظكم”.

وفي السياق ذاته، شددت هيئة الغذاء والدواء على أهمية ارتداء الكمامة خلال فترات الغبار، مؤكدة أن ذلك يساعد على تقليل التعرض لذرات الرمال التي قد تؤثر على صحة الجهاز التنفسي، لا سيما لدى المصابين بالأمراض التنفسية المزمنة.

ونصحت الهيئة المواطنين والمقيمين باتباع عدد من الإرشادات للوقاية من آثار الغبار، من بينها: ارتداء الكمامة الواقية عند الخروج، التواجد في أماكن مغلقة قدر الإمكان، تجنب تناول الأطعمة المكشوفة التي تُعد في الخارج، الحرص على شرب كميات كافية من المياه لتفادي الجفاف، عدم نسيان أدوية الربو بالنسبة للمرضى المصابين به.