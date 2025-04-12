شكرا لمتابعة خبر عن المسند: يكتمل القمر بدراً بعد منتصف الليلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً،عبدالله المسند، أن القمر يكتمل بدراً بعد منتصف الليلة 03:24ص.

وأضاف المسند أن بعض الناس يظن أن ليلة البدر واكتمال القمر لا تكون إلا ليلة 15 من الشهر القمري والصحيح أن اكتمال القمر بدراً، قد يكون ليلة أو يوم 14وقد يكون ليلة أو يوم 15وهو يختلف من شهر لآخر.

ولفت إلى أن ذلك يأتي وفقا لطول الشهر القمري 29 يوماً أو 30 يوماً، لذا لا يستقيم تخطئة الرؤية، أو الحساب الفلكي بناءً على معيار اكتمال القمر بدراً .