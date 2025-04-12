شكرا لمتابعة خبر عن حوش بكر في مكة: من سوق للمسروقات إلى حي مطور يعزز جودة الحياة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يعد مشروع تطوير الأحياء في مكة المكرمة جزءًا من جهود الحكومة لتحسين جودة حياة المواطنين وضيوف الرحمن.

وأوضح مراسل قناة “الإخبارية”، أن منطقة حوش بكر في مكة المكرمة كانت تعرف سابقًا بكونها سوقًا خصبًا للمسروقات والممنوعات، قبل أن يأتي برنامج الأحياء المطورة ويضع حدًا لهذه الظاهرة ويُسهم في تحسين جودة حياة السكان.

وكان حي حوش بكر قد اشتهر بممارسات سلبية، حيث كان يقطنه العديد من المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، كما كان يتم فيه بيع الأثاث المستعمل والخشب، إضافة إلى المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك البشري، وأصبح الحي مركزًا للعديد من الأنشطة غير القانونية، بما في ذلك تجارة المسروقات.

وفي إطار جهود مكافحة هذه الظواهر، نفذت أمانة العاصمة المقدسة وشرطة العاصمة المقدسة والأمن الوقائي والمديرية العامة للجوازات حملات متواصلة أسفرت عن القبض على المخالفين وترحيلهم، بالإضافة إلى إغلاق المباسط المخالفة.

ويأتي هذا التطوير في إطار مشروع تطوير الأحياء في مكة المكرمة، الذي يهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين ولضيوف الرحمن، ويعد جزءًا من أهداف رؤية المملكة 2030.

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