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المرور: تسديد كافة المخالفات المرورية ليست شرطا للاستفادة من التخفيض 50%

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المرور: تسديد كافة المخالفات المرورية ليست شرطا للاستفادة من التخفيض 50%

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الرياض - علي القحطاني - قال متحدث الإدارة العامة للمرور، العقيد منصور الشكرة، إن تسديد كافة المخالفات المرورية ليست شرطا للاستفادة من التخفيض 50%.

وأكد أن من لديه مخالفات مرورية متراكمة أن يستفيدمن التخفيض بنسبة 50% على أي مخالفة يرغب في تخفيضها، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة الإخبارية.

ولفت إلى أنه في حال كان لدى المخالف 10 أو 15 مخالفة وسدد جزء منها خلال فترة التخفيض فسيشملها التخفيض بنسبة 50%.

يذكر أن الإدارة العامة للمرور نبهت بأنه يتبقى 6 أيام فقط على انتهاء مهلة تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50%.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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