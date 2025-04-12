شكرا لمتابعة خبر عن المرور: تسديد كافة المخالفات المرورية ليست شرطا للاستفادة من التخفيض 50% والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال متحدث الإدارة العامة للمرور، العقيد منصور الشكرة، إن تسديد كافة المخالفات المرورية ليست شرطا للاستفادة من التخفيض 50%.

وأكد أن من لديه مخالفات مرورية متراكمة أن يستفيدمن التخفيض بنسبة 50% على أي مخالفة يرغب في تخفيضها، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة الإخبارية.

ولفت إلى أنه في حال كان لدى المخالف 10 أو 15 مخالفة وسدد جزء منها خلال فترة التخفيض فسيشملها التخفيض بنسبة 50%.

يذكر أن الإدارة العامة للمرور نبهت بأنه يتبقى 6 أيام فقط على انتهاء مهلة تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50%.