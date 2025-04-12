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شكرا لقرائتكم خبر عن "النقل": 1 مايو آخر موعد لإصدار "بطاقة السائق" للعاملين بنشاط الأجرة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكدت الهيئة العامة للنقل «TGA» على الموعد النهائي والحاسم لتطبيق إلزامية إصدار ”بطاقة السائق“ لجميع العاملين في نشاط الأجرة بالمملكة، مشددة على أن الأول من مايو 2025، هو التاريخ المحدد لبدء سريان هذا الشرط التنظيمي الجديد.
جاء هذا التأكيد في خطاب رسمي تم تعميمه على قطاع الأعمال عبر اتحاد الغرف السعودية وغرفة الشرقية، التي أبلغت مشتركيها بضرورة الامتثال لهذا القرار قبل فوات الأوان.
وأوضحت الهيئة في خطابها، الذي أشير إليه في تعميم غرفة الشرقية، أن هذا الإجراء يأتي تطبيقاً للفقرة الثالثة من المادة الرابعة والعشرين من آلية تنفيذ أحكام اللائحة المنظمة لأنشطة الأجرة ووسيط التأجير والتوجيه.
ودعت الهيئة كافة المنشآت المرخصة لمزاولة نشاط الأجرة إلى المسارعة بتصحيح أوضاع سائقيها العاملين لديها وضمان حصولهم على هذه البطاقة قبل حلول الموعد النهائي.
ونوهت إلى أن عدم امتثال السائق لهذا الشرط وحصوله على ”بطاقة السائق“ بحلول الأول من مايو القادم، سيحول دون تمكنه من ممارسة العمل في قطاع الأجرة.
وأكدت الهيئة على أنه لن يتم قبول عمل أي سائق في هذا النشاط دون أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة نظامية سارية المفعول، بالإضافة إلى ”بطاقة السائق“ الجديدة التي ستصبح إلزامية مع بداية تطبيق القرار. وجددت الهيئة التأكيد على حتمية الالتزام باستخراج بطاقات السائقين قبل الأول من مايو 2025.
جاء هذا التأكيد في خطاب رسمي تم تعميمه على قطاع الأعمال عبر اتحاد الغرف السعودية وغرفة الشرقية، التي أبلغت مشتركيها بضرورة الامتثال لهذا القرار قبل فوات الأوان.
وأوضحت الهيئة في خطابها، الذي أشير إليه في تعميم غرفة الشرقية، أن هذا الإجراء يأتي تطبيقاً للفقرة الثالثة من المادة الرابعة والعشرين من آلية تنفيذ أحكام اللائحة المنظمة لأنشطة الأجرة ووسيط التأجير والتوجيه.
تصحيح أوضاع السائقينوتنص هذه الفقرة على ضرورة إصدار بطاقة تعريفية خاصة للسائق وفق النموذج المعتمد من الهيئة، شريطة أن يكون السائق مؤهلاً كسائق أجرة أو سائق عمومي.
ودعت الهيئة كافة المنشآت المرخصة لمزاولة نشاط الأجرة إلى المسارعة بتصحيح أوضاع سائقيها العاملين لديها وضمان حصولهم على هذه البطاقة قبل حلول الموعد النهائي.
ونوهت إلى أن عدم امتثال السائق لهذا الشرط وحصوله على ”بطاقة السائق“ بحلول الأول من مايو القادم، سيحول دون تمكنه من ممارسة العمل في قطاع الأجرة.
وأكدت الهيئة على أنه لن يتم قبول عمل أي سائق في هذا النشاط دون أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة نظامية سارية المفعول، بالإضافة إلى ”بطاقة السائق“ الجديدة التي ستصبح إلزامية مع بداية تطبيق القرار. وجددت الهيئة التأكيد على حتمية الالتزام باستخراج بطاقات السائقين قبل الأول من مايو 2025.