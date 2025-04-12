شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة: منع تسكين النزلاء بمكة بدون تصريح حج بدءًا من 1 ذو القعدة والان نبدء بالتفاصيل

وذلك في إطار الاستعدادات لموسم الحج وحرصًا على سلامة وأمن الحجاج، وامتثالًا للتعليمات والضوابط التنظيمية الصادرة من الجهات المختصة .

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قضاء على الفوضى

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الخبير السياحي سعيد عسيري سعيد عسيري

رقابة مستمرة

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