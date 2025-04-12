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شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة: منع تسكين النزلاء بمكة بدون تصريح حج بدءًا من 1 ذو القعدة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة السياحة أنه سيتم منع تسكين النزلاء في مرافق الضيافة السياحية بالعاصمة المقدسة دون الحصول على تصريح حج أو تصريح دخول إلى مكة المكرمة، اعتبارًا من الأول من شهر ذو القعدة لعام 1446هـ.
وأكدت الوزارة في تعميمها الموجه لمشغلي مرافق الضيافة السياحية بمكة المكرمة، أن أي نزيل لا يحمل تصريحًا نظاميًا للحج أو الدخول للعاصمة المقدسة، لن يُسمح بتسكينه خلال الفترة الممتدة من 1 ذو القعدة وحتى نهاية موسم الحج.
وشددت على ضرورة الالتزام الكامل بالتوجيهات المعلنة، مع التأكيد على أن مخالفة هذا الإجراء ستعرض المنشأة لتطبيق أقصى العقوبات النظامية، وفقًا لما ورد في نظام السياحة ولائحته التنفيذية.
وأكدت الوزارة بيانها على أن ضيوف المملكة يمثلون أولوية قصوى، مشيرة إلى أن الالتزام بالتعليمات يضمن سلاسة العمليات التشغيلية، ويُسهم في نجاح موسم الحج لهذا العام.
وأوضح أن بعض الزوار والمعتمرين والسياح، ممن استغلوا كرم الضيافة السعودية، تسببوا بتكدس سكاني غير منظم نتيجة ممارسات عبثية نقلوها معهم من مجتمعاتهم، دون أي احترام لحرمة الزمان والمكان أو إدراك لحجم الأذى الذي يتسببون فيه للملايين من المسلمين الذين يأتون إلى المملكة بتصاريح رسمية لأداء نسكهم في أمن ويسر، وليتفرغوا للعبادة ويعودوا إلى أوطانهم سالمين محملين بأجمل الذكريات عن أداء الفريضة.
وأشار عسيري إلى أن تطبيق هذا القرار لا بد أن يترافق مع رقابة مستمرة وشاملة على المنشآت بكافة فئاتها ومحيطها، وعلى مدار الساعة، وليس فقط على المخالف نفسه، لأن من أخطر ما يهدد سلامة خطط إدارة الحشود هو "التستر التجاري"، الذي يتورط فيه بعض المواطنين تحت مظلة الجهل، ويمكّنون المخالفين من العبث بالمنظومة السكنية، ما يؤدي إلى تكدس غير نظامي يهدد الأمن والسلامة ويقوّض جهود التنظيم.
وأضاف: "بوركت جهود الدولة بكافة قطاعاتها، التي تعمل بلا توقف منذ بداية العام وحتى نهايته، لتأمين حركة وفود الحجيج وتنظيم دخولهم من المنافذ، وتقديم خدمات مساندة شاملة تحفظ سلامة الحجاج في أكبر تجمع بشري على وجه الأرض، خلال خمسة أيام فريدة من نوعها في الكون".
وأشار عسيري إلى أن إدارة هذه الحشود المعجزة باتت مرجعًا عالميًا يُحتذى به، مشددًا على أن احترام النظام هو عنوان رُقي الأمم، وأن من يتجاهله يضع نفسه في موضع لا يليق بقدسية الزمان ولا المكان.
وذلك في إطار الاستعدادات لموسم الحج وحرصًا على سلامة وأمن الحجاج، وامتثالًا للتعليمات والضوابط التنظيمية الصادرة من الجهات المختصة.
وأكدت الوزارة في تعميمها الموجه لمشغلي مرافق الضيافة السياحية بمكة المكرمة، أن أي نزيل لا يحمل تصريحًا نظاميًا للحج أو الدخول للعاصمة المقدسة، لن يُسمح بتسكينه خلال الفترة الممتدة من 1 ذو القعدة وحتى نهاية موسم الحج.
وشددت على ضرورة الالتزام الكامل بالتوجيهات المعلنة، مع التأكيد على أن مخالفة هذا الإجراء ستعرض المنشأة لتطبيق أقصى العقوبات النظامية، وفقًا لما ورد في نظام السياحة ولائحته التنفيذية.
وأكدت الوزارة بيانها على أن ضيوف المملكة يمثلون أولوية قصوى، مشيرة إلى أن الالتزام بالتعليمات يضمن سلاسة العمليات التشغيلية، ويُسهم في نجاح موسم الحج لهذا العام.
قضاء على الفوضىمن جهته قال الخبير والمستثمر السياحي سعيد بن علي عسيري في تصريح لـ "اليوم"، إن قرار وزارة السياحة بمنع تسكين النزلاء دون تصاريح دخول أو حج اعتباراً من غرة ذي القعدة، هو قرار صائب جداً، ويجسد منهجية الحوكمة بوصفها الإطار العملي الصحيح لإدارة موسم الحج بعيداً عن الاجتهادات الفردية التي اعتاد البعض ممارستها دون إدراك لتبعاتها.
وأوضح أن بعض الزوار والمعتمرين والسياح، ممن استغلوا كرم الضيافة السعودية، تسببوا بتكدس سكاني غير منظم نتيجة ممارسات عبثية نقلوها معهم من مجتمعاتهم، دون أي احترام لحرمة الزمان والمكان أو إدراك لحجم الأذى الذي يتسببون فيه للملايين من المسلمين الذين يأتون إلى المملكة بتصاريح رسمية لأداء نسكهم في أمن ويسر، وليتفرغوا للعبادة ويعودوا إلى أوطانهم سالمين محملين بأجمل الذكريات عن أداء الفريضة.
رقابة مستمرة
وأشار عسيري إلى أن تطبيق هذا القرار لا بد أن يترافق مع رقابة مستمرة وشاملة على المنشآت بكافة فئاتها ومحيطها، وعلى مدار الساعة، وليس فقط على المخالف نفسه، لأن من أخطر ما يهدد سلامة خطط إدارة الحشود هو "التستر التجاري"، الذي يتورط فيه بعض المواطنين تحت مظلة الجهل، ويمكّنون المخالفين من العبث بالمنظومة السكنية، ما يؤدي إلى تكدس غير نظامي يهدد الأمن والسلامة ويقوّض جهود التنظيم.
وأضاف: "بوركت جهود الدولة بكافة قطاعاتها، التي تعمل بلا توقف منذ بداية العام وحتى نهايته، لتأمين حركة وفود الحجيج وتنظيم دخولهم من المنافذ، وتقديم خدمات مساندة شاملة تحفظ سلامة الحجاج في أكبر تجمع بشري على وجه الأرض، خلال خمسة أيام فريدة من نوعها في الكون".
وأشار عسيري إلى أن إدارة هذه الحشود المعجزة باتت مرجعًا عالميًا يُحتذى به، مشددًا على أن احترام النظام هو عنوان رُقي الأمم، وأن من يتجاهله يضع نفسه في موضع لا يليق بقدسية الزمان ولا المكان.