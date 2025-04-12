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الضمان الاجتماعي.. متى يتم قبول أو رفض الأجانب في البرنامج؟

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الضمان الاجتماعي.. متى يتم قبول أو رفض الأجانب في البرنامج؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هناك عدة حالات مستثناة يتم خلالها قبول بعض الأجانب ضمن دعم الضمان الاجتماعي، ومن بينها زوجة المواطن الأجنبية، أو أرملة السعودي، فيما قد يجري رفض آخرين.

الزوجة الأجنبية في الضمان الاجتماعي


يمكن للمتقدم طلب تحويل زوجته الأجنبية إلى القائمة المستثناة من خلال رفع تذكرة على المنصة، أو الاتصال على الرقم الموحد، أو من خلال موظف برنامج الضمان الاجتماعي في المكتب وبقيد الطلب سيتم إرسال رسالة تتضمن رابطا يقوم المستفيد برفع المستندات المطلوبة والمحددة في رسالة الوزارة على الرابط.. وسيتم دراسة المستندات وعند قبول الطلب يتم إضافة المستفد إلى مباشرة إلى ملف الأسرة.

الأرملة والمطلقة الأجنبية في الضمان الاجتماعي


يمكن لزوجة المواطن أو مطلقته أو أرملته رفع طلب استثناء عن طريق رفع تذكرة على المنصة، أو من خلال الاتصال على 19911. أو التوجه لأقرب مكتب ضمان اجتماعي لرفع طلب استثناء للتسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور.

هل يمكن إضافة زوجة المواطنة الأجنبي بـ الضمان الاجتماعي؟


وضع نظام الضمان الاجتماعي شروط استحقاق المعاش ومن بين تلك الشروط أن يكون المستفيد سعودياً، ونص على فئات مستثناة من ذلك مثل زوجة السعودي، ومطلقته التي لديها أبناء، ولكن ليس من بين تلك الفئات المستثناة زوج المواطنة الأجنبي، وعليه فلا يمكن قبوله مستفيداً من معاش الضمان الاجتماعي.

دعم الضمان الاجتماعي

يهدف الضمان الاجتماعي إلى تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، بغض النظر عن النوع أو الحالة الاجتماعية إذا تحققت شروط ومعايير الاستحقاق.

ما الفرق بين الدخل المكتسب وغير المكتسب؟

أوضح الحساب الرسمي لمنصة الضمان الاجتماعي على "إكس"، الفرق بين الدخل المكتسب وغير المكتسب، كالتالي:

الدخل المكتسب:

هو الذي يحصل عليه المستقل أو أفراد الأسرة نتيجة جهد يبذل، مثل العمل أو النشاط التجاري المسجل.

الدخل غير المكتسب:

هو الدخل المستمد من مصادر (غير العمل أو النشاط التجاري المسجل)، مثل الممتلكات والإعانات الاجتماعية أو الحكومية، التي يحصل عليها المستفيد أو أفراد الأسرة.
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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