شكرا لقرائتكم خبر عن الضمان الاجتماعي.. متى يتم قبول أو رفض الأجانب في البرنامج؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هناك عدة حالات مستثناة يتم خلالها قبول بعض الأجانب ضمن دعم الضمان الاجتماعي، ومن بينها زوجة المواطن الأجنبية، أو أرملة السعودي، فيما قد يجري رفض آخرين.

الزوجة الأجنبية في الضمان الاجتماعي



يمكن للمتقدم طلب تحويل زوجته الأجنبية إلى القائمة المستثناة من خلال رفع تذكرة على المنصة، أو الاتصال على الرقم الموحد، أو من خلال موظف برنامج الضمان الاجتماعي في المكتب وبقيد الطلب سيتم إرسال رسالة تتضمن رابطا يقوم المستفيد برفع المستندات المطلوبة والمحددة في رسالة الوزارة على الرابط.. وسيتم دراسة المستندات وعند قبول الطلب يتم إضافة المستفد إلى مباشرة إلى ملف الأسرة.

يمكن للمتقدم طلب تحويل زوجته الأجنبية إلى القائمة المستثناة من خلال رفع تذكرة على المنصة، أو الاتصال على الرقم الموحد، أو من خلال موظف برنامج الضمان الاجتماعي في المكتب وبقيد الطلب سيتم إرسال رسالة تتضمن رابطا يقوم المستفيد برفع المستندات المطلوبة والمحددة في رسالة الوزارة على الرابط.. وسيتم دراسة المستندات وعند قبول الطلب يتم إضافة المستفد إلى مباشرة إلى ملف الأسرة.

الأرملة والمطلقة الأجنبية في الضمان الاجتماعي



يمكن لزوجة المواطن أو مطلقته أو أرملته رفع طلب استثناء عن طريق رفع تذكرة على المنصة، أو من خلال الاتصال على 19911. أو التوجه لأقرب مكتب ضمان اجتماعي لرفع طلب استثناء للتسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور.

هل يمكن إضافة زوجة المواطنة الأجنبي بـ الضمان الاجتماعي؟