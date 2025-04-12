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الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بمؤتمر مبادرة القدرات البشرية 2025

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واس - الرياض 0 تبليغ

الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بمؤتمر مبادرة القدرات البشرية 2025

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الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للجوازات، بالتعاون مع برنامج تنمية القدرات البشرية، ختمًا خاصًا بمؤتمر مبادرة القدرات البشرية 2025م.
ويقام المؤتمر، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية، تحت شعار (ما بعد الاستعداد للمستقبل)، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، خلال الفترة من (13-14) أبريل 2025م.
وسيُتاح الختم للمسافرين عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض خلال فترة إقامة المؤتمر.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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