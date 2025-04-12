شكرا لقرائتكم خبر عن دكتوراه فخرية لسفير المملكة في بريطانيا من الأكاديمية البحرية العربية والان نبدء بالتفاصيل



ويأتي هذا التكريم تقديرًا لإسهامات سموه البارزة في دعم جهود ومبادرات المملكة العربية

قطاع النقل البحري وقال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان في كلمته بهذه المناسبة: "أشكر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والقائمين عليها، على هذا التكريم الذي يمثل حافزًا لتعزيز العمل المشترك نحو تمكين الدول العربية في قطاع النقل البحري، وترسيخ حضورها في المحافل الدولية".

وأشار إلى أنّ النهوض بهذا القطاع الحيوي يتطلب مواصلة التعاون وتبادل الخبرات، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتحقيق التكامل البحري واللوجستي في المنطقة.



وتعد الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري مؤسسة تعليمية عربية متخصصة، تعمل على إبراز الجهود القيادية في القطاع البحري، وتقديم الدعم العلمي والتدريبي لتطوير الكفاءات البشرية في مجالات النقل البحري واللوجستي، من خلال برامج أكاديمية ومبادرات تعاونية تخدم المنطقة العربية.

الدمام - شريف احمد - منحت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إحدى منظمات جامعة الدول العربية المتخصصة، شهادة الدكتوراه الفخرية لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة رئيس الدورة الثالثة والثلاثين للجمعية العمومية للمنظمة البحرية الدولية (IMO)، وذلك خلال حفل رسمي أُقيم في مقر المنظمة البحرية الدولية في لندن.ويأتي هذا التكريم تقديرًا لإسهامات سموه البارزة في دعم جهود ومبادرات المملكة العربية السعودية في القطاع البحري ومساندة طموحات الدول العربية، إلى جانب دوره في تعزيز استدامة الصناعة البحرية وإسهاماته في تحقيق أهداف المنظمة البحرية الدولية، إضافةً إلى قيادته الفاعلة لرئاسة الدورة الثالثة والثلاثين للجمعية العمومية للمنظمة، والتي شكلت محطة مهمة في مسيرة العمل البحري العربي والدولي.وقال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان في كلمته بهذه المناسبة: "أشكر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والقائمين عليها، على هذا التكريم الذي يمثل حافزًا لتعزيز العمل المشترك نحو تمكين الدول العربية في قطاع النقل البحري، وترسيخ حضورها في المحافل الدولية".وأشار إلى أنّ النهوض بهذا القطاع الحيوي يتطلب مواصلة التعاون وتبادل الخبرات، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتحقيق التكامل البحري واللوجستي في المنطقة.وتعد الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري مؤسسة تعليمية عربية متخصصة، تعمل على إبراز الجهود القيادية في القطاع البحري، وتقديم الدعم العلمي والتدريبي لتطوير الكفاءات البشرية في مجالات النقل البحري واللوجستي، من خلال برامج أكاديمية ومبادرات تعاونية تخدم المنطقة العربية.