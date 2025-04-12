شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السبت.. أمطار خفيفة ورياح مثيرة للأتربة على أجزاء من 7 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

طقس المملكة

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الخليج العربي

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت في المملكة، منبها من هطول أمطار خفيفة واستمرار الرياح المثيرة للأتربة.حسب بيان الأرصاد، لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية والرياض.في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة وتشمل الأجزاء الساحلية منها.كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير.وتمتد إلى أجزاء من منطقة الباحة، وتوالي درجات الحرارة انخفاضها على شمال المملكة.الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وبسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.ارتفاع الموج: من متر ونصف إلى ثلاثة أمتار على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي.حالة البحر: مائج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف الى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.الرياح السطحية: شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة قد تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي.ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف قد يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي.حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.