اخبار السعوديه

وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بمؤتمر مبادرة القدرات البشرية

0 نشر
0 تبليغ

وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بمؤتمر مبادرة القدرات البشرية

شكرا لمتابعة خبر عن وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بمؤتمر مبادرة القدرات البشرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أطلقت وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للجوازات، بالتعاون مع برنامج تنمية القدرات البشرية، ختمًا خاصًا بمؤتمر مبادرة القدرات البشرية 2025م، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية، تحت شعار (ما بعد الاستعداد للمستقبل)، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، خلال الفترة من (13-14) أبريل 2025م.

وسيُتاح الختم للمسافرين عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض خلال فترة إقامة المؤتمر.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا