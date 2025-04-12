شكرا لمتابعة خبر عن وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بمؤتمر مبادرة القدرات البشرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أطلقت وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للجوازات، بالتعاون مع برنامج تنمية القدرات البشرية، ختمًا خاصًا بمؤتمر مبادرة القدرات البشرية 2025م، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية، تحت شعار (ما بعد الاستعداد للمستقبل)، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، خلال الفترة من (13-14) أبريل 2025م.

وسيُتاح الختم للمسافرين عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض خلال فترة إقامة المؤتمر.