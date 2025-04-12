السعودية | موسم الدرعية يختتم برامجه وفعالياته 24 / 25

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

اختُتمت مساء الجمعة أنشطة وبرامج موسم الدرعية 24 / 25 بعد أن عاش فيها الزوار أكثر من 100 يوم بين الفعاليات النوعية، والتجارب التفاعلية، والعروض الحية، التي أسهمت في التفاعل مع ماضي المملكة العريق، واستكشاف حاضرها الزاخر؛ مما ينعكس على تعزيز السياحة التاريخية والثقافية في المملكة، واستحداث مساحات للتبادل المعرفي والثقافي مع زوار الدرعية من مختلف أنحاء العالم.

وقدَّم الموسم طوال فترة إقامته 10 برامج رئيسة في مناطق متعددة، تفرّعت عنها تجارب متنوعة في التاريخ، والفنون والإبداع، والثقافة، والعمارة التصميم، والشعر والقصص والرواية، إضافةً إلى الفنون الأدائية، والتجارب التفاعلية، وفنون الطهي, واستمتع الزوار بتجربة “خيال السوق” التي تمزج بين الابتكار والعروض الحية، وذلك لأول مرة في موسم الدرعية.

وبالرغم من اختتام موسم الدرعية 24 / 25 سيستمر حي الطريف التاريخي المُدرج ضمن قائمة اليونيسكو للتراث العالمي، ومطل البجيري، في استقبال زوار الدرعية الراغبين في الاستمتاع بأجوائها، واستكشاف أبعادها الثقافية والتاريخية، والاستمتاع بتجارب الطعام والقهوة المحلية والعالمية في المنطقة التي تُعد أحد أهم الوجهات التاريخية والثقافية على مستوى المملكة.

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