السعودية | الرميح يلتقي بقادة القطاع البحري في لندن لبحث سبل تعزيز التعاون الدولي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

التقى معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية، ورئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف، الدكتور رميح بن محمد الرميح، بعدد من قادة القطاع البحري، وذلك خلال حفل رسمي نُظم في مقر المنظمة البحرية الدولية بالعاصمة البريطانية لندن.

وجاءت زيارة معالي الدكتور الرميح تزامنًا مع مناسبة تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ورئيس الدورة الـ33 للجمعية العمومية للمنظمة البحرية الدولية، شهادة الدكتوراة الفخرية من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، نظير إسهاماته البارزة في دعم التعاون الدولي مع المنظمة البحرية الدولية (IMO)، ودوره الفاعل في تعزيز مكانة الدول العربية ضمن قطاع النقل البحري العالمي.

وعلى هامش الحفل، عقد معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لقاءً مع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، استعرضا خلاله مبادرات جهود المملكة في القطاع البحري.

والتقى معاليه بوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل في جمهورية جزر مارشال هيلتون كيندال، وناقش معه سبل تعزيز التعاون المشترك والمبادرات البحرية التي تدعمها المملكة دوليًا، إضافةً إلى لقاء جمعه بنائب وزير النقل والخدمات اللوجستية والأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز، حيث بحث معه طرق تعزيز التعاون المشترك لحماية البيئة البحرية وتعزيز السلامة وتيسير حركة النقل البحري حول العالم.

واجتمع معاليه بوزير البنية التحتية والتنمية في جمهورية جزر سليمان ماناسيه مايلانغا، حيث استعرضا سبل تعزيز التعاون المشترك، ومدى الاستفادة من النظام العالمي لتتبع السفن الذي تدعمه المملكة.

وبحث مع المدير العام للطيران والبحرية والأمن في وزارة النقل البريطانية الدكتورة رانيا ليونتاريدي، سبل تعزيز التعاون الدولي لتطوير القطاع البحري، إلى جانب دعم البلدان النامية والجزرية، مشددًا خلال اجتماعه مع أعضاء البرلمان الأوروبي أهمية تعزيز الشراكات الدولية لدعم المبادرات والمشاريع الداعمة لاستدامة البيئة البحرية، والارتقاء بكفاءة البحارة في الدول النامية من خلال تعليمهم وتدريبهم.

كما التقى معالي الدكتور رميح الرميح، بالمدير العام للمنظمة الدولية للاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية “IMSO” لوران بارينتي، لاستعراض مشروع “LRT” أحد مبادرات المملكة التي تختص بالتعرف والتتبع العالمي للسفن لتعزيز السلامة وحماية البيئة البحرية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط