السعودية | “عسل العُلا” فعالية تبرز جودة العسل المحلي وتدعم مربي النحل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

نظمت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا اليوم فعالية “عسل العُلا” في سوق المزارعين بالمنشية، كأول فعالية من نوعها تُعنى بإبراز جودة العسل المحلي ودعم مربي النحل في المحافظة.

وشهدت الفعالية مشاركة عدد من النحالين المحليين الذين استعرضوا منتجاتهم المتنوعة من العسل، وذلك في إطار دعم القطاع الزراعي، وتعزيز الإنتاج المحلي، وفتح أسواق جديدة أمام النحالين.

واستمتع الزوار بتجربة تذوق العسل والتعرّف على أنواعه الفريدة التي تشتهر بها العُلا، فيما حظيت الفعالية بتفاعل الجمهور مع العروض الحيّة والأنشطة التفاعلية، إضافةً إلى الركن الخاص ببيع مستلزمات تربية النحل.

وتأتي هذه الفعالية ضمن إستراتيجية الهيئة الملكية لدعم المزارعين والنحالين، إذ تحتضن العُلا أكثر من 3000 خلية نحل يديرها 28 نحالًا، بإنتاج سنوي يتجاوز 12 طنًا من أنواع العسل المختلفة، مثل عسل المورينغا، والطلح، والسدر، والحمضيات، والعسل الجبلي، وعسل الوديان، التي سبق أن حاز بعضها على جوائز دولية، منها الجائزة البلاتينية لعسل المورينغا، والجائزة الذهبية لعسل الطلح من جوائز العسل في لندن، ما يعكس جودة المنتج وتميزه عالميًا.

وتضمنت الفعالية عرضًا لمنتجات العسل ومشتقاته، مثل غذاء ملكات النحل، إلى جانب توفير مستلزمات تربية النحل، والتعريف بالتقنيات الحديثة في مراقبة الخلايا وتحسين الإنتاج، بالتعاون مع الوكالة الفرنسية لتطوير العُلا.

وجرى خلال الفعالية إطلاق برنامج مبتكر لمراقبة خلايا النحل باستخدام الذكاء الاصطناعي، بهدف جمع البيانات وتحليلها لتحسين سلالات النحل ورفع كفاءة الإنتاج، مع إتاحته مجانًا للنحالين لتعزيز جودة منتجاتهم وتسويقها.

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