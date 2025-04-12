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"الخريجي" يبحث التطورات الدولية مع وزير الخارجية الكرواتي

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واس - أنطاليا 0 تبليغ

"الخريجي" يبحث التطورات الدولية مع وزير الخارجية الكرواتي

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الدمام - شريف احمد - التقى نائب وزير الخارجية وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، وزير الخارجية والشؤون الأوروبية في جمهورية كرواتيا جوردان غرليتش رادمان، وذلك على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي الرابع المنعقد في جمهورية تركيا.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وكرواتيا، إلى جانب بحث آخر تطورات الأوضاع على الساحة الدولية.

وحضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تركيا فهد أبو النصر.

منتدى أنطاليا الدبلوماسي

شارك نائب وزير الخارجية وليد بن عبدالكريم الخريجي، في منتدى أنطاليا الدبلوماسي الرابع، المنعقد في الجمهورية التركية.

وينعقد المنتدى تحت شعار "استعادة الدبلوماسية في عالم منقسم"، حيث يناقش التحديات الراهنة وسبل تعزيز التعاون المتعدد الأطراف لإيجاد الحلول اللازمة بما يسهم في دعم الأمن والسلم الدوليين، ويحقق التنمية المستدامة للدول والشعوب.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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