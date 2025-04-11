شكرا لمتابعة خبر عن مستشار: السجن سنتان وغرامة 100 ألف ريال لمنع الوقوف أمام المنازل ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال المحامي والمستشار القانوني علي الزهراني، إن السجن سنتين وغرامة تصل 100 ألف ريال لمانعي الوقوف أمام المنازل، لمخالفته نظام المرافق العامة.

وأضاف الزهراني، في تصريحات عبر قناة “الإخبارية”، أنه إذا كان المنع بأمر بسيط عبر وضع قمع أو لافتة، وكان هذا الأمر في نطاق ملكية الشخص، فلا يوجد مخالفة للنظام.

وأشار إلى أنه إذا كان هذا المنع في حيز ملكة شخص آخر أو الدولة، يعد الأمر مخالفة لنظام المرافق العامة.