شكرا لقرائتكم خبر عن في شهر واحد.. رصد 50 منشأة مخالفة ضمن جولات ”الغذاء والدواء“ التفتيشية والان نبدء بالتفاصيل

رقابة مشددة

الدمام - شريف احمد - نفذت الهيئة العامة للغذاء والدواء 651 جولةً تفتيشيةً خلال شهر فبراير 2025م، نتج عنها ضبط 50 منشأة مخالفة و61 صنفًا من المنتجات غير المطابقة للوائح التنظيمية، وذلك ضمن التزامها المستمر بضمان سلامة المنتجات الغذائية والدوائية، والتأكد من امتثالها للمعايير المعتمدة.وأسفرت الجولات عن إغلاق منشأة تخزن منتجات محظورة، ومستحضرات صيدلانية غير مسجلة، ومنتجات تجميل غير مدرجة، وتوزيعها في الأسواق، وتحرير 64,163 منتجًا مخالفًا.كما رصدت الفرق الرقابية مستودعين في مدينة تبوك يزاولان النشاط دون ترخيص، مع تخزين المنتجات الغذائية مع الخردة، وسط تدنٍ لمستوى النظافة، وعليه اُتُّخِذَت الإجراءات النظامية بحق المخالفين، والتي شملت إغلاق المستودعين وتحريز 55,000 كجم من المواد الغذائية و600 عبوة تجميل.كما ضبطت الهيئة متجرًا إلكترونيًا يسوّق لمنتجات مخالفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث رُصِد محتوى تسويقيًا لمنتجات تجميليةٍ وغذائيةٍ مخالفةٍ وغير آمنة، مما استدعى اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة؛ لضمان حماية السوق والمستهلك.وأكدت الهيئة على استمرار جهودها الرقابية؛ لضمان التزام المنشآت والمستودعات بالأنظمة، منوّهةً بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة تُرْصَد من خلال الرقم الموحد 19999، حفاظًا على سلامة المستهلكين.