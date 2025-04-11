شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حادث دراجة نارية.. فريق طبي ينقذ مريض بـ"حفر الباطن الصحي" والان نبدء بالتفاصيل

وصول المريض وسرعة التعامل

التدخل الجراحي لإنقاذ المريض

الدمام - شريف احمد - تمكن فريق جراحة الفم والوجه والفكين في مستشفى الملك خالد العام، أحد مكونات تجمع حفر الباطن الصحي، من إجراء عملية معقدة بجراحة الفم والوجه والفكين لمفصل الفك الصدغي، وإعادة المفصل لمكانه بسبب إصابة بليغه لمريض يبلغ من العمر 17 عامًا جراء حادث بدراجته النارية.حيث ذكر رئيس قسم جراحة الفم والوجه والفكين المعالج للحالة د. فواز الشمري، أن المريض حضر إلى طوارئ المستشفى بواسطة أهله، وكان يعاني من صعوبة بفتح فمه، إلى جانب وجود جروح في الوجه جراء الحادث، موضحًا أنه بعد إسعاف المصاب بشكل عاجل وإجراء الفحص السريري والأشعة المقطعية تبيّن وجود كسر معقد في مفصل الفك الصدغي الأيمن.وأكمل د. الشمري، بأنه بعد استقرار حالة المريض تم إبلاغه بضرورة التدخل الجراحي وشرح الأسباب لذلك وتوضيح المضاعفات المحتملة التي قد تحصل - لا سمح الله - بعد العملية، وبعد أخذ موافقة المريض تم إجراء الجراحة وإعادة المفصل الصدغي لمكانه وتثبيته بشرائح معدنية.واختتم د. الشمري حديثه، بأن المريض بقي في المستشفى بعد العملية تحت المراقبة الطبية وحتى تشافيه، وتمت متابعته في مركز الأسنان التخصصي، وبعد المتابعة تبيّن تحسن الحالة وفتح الفم بشكل طبيعي، مشيرًا إلى أنه سيتم تحويل المريض لاستكمال خطته العلاجية مع العلاج الطبيعي التابع للمستشفى.