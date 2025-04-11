شكرا لقرائتكم خبر عن 3 إجازات قبل ختام العام الدراسي.. و"التعليم" تحدد موعد العودة للعام الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل وزارة التعليم تنفيذ التقويم الدراسي للفصل الثالث من العام الدراسي الحالي 1446هـ، حيث يستعد الميدان التعليمي خلال الفترة المقبلة لثلاث محطات إجازة متبقية، تبدأ بإجازة نهاية أسبوع مطولة، تليها إجازة عيد الأضحى المبارك، ثم إجازة نهاية العام الدراسي، وذلك وسط جهود مستمرة لضمان استقرار العملية التعليمية وتهيئة البيئة المدرسية للعودة الآمنة والمنظمة في العام المقبل.



وتبدأ أولى هذه الإجازات يوم الأحد 6 ذو القعدة 1446هـ الموافق 4 مايو 2025م، بإجازة نهاية أسبوع مطولة، على أن تُستأنف الدراسة بعدها بيوم الثلاثاء. فيما تنطلق إجازة عيد الأضحى يوم الجمعة 3 ذو الحجة الموافق 30 مايو، وتمتد لأكثر من أسبوع، حيث يعود الطلاب إلى مقاعدهم الدراسية يوم الأحد 19 ذو الحجة الموافق 15 يونيو.



استعداد للعام الدراسي الجديد

وفي ختام الفصل، تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي لجميع الطلاب ومنسوبي المدارس والمعاهد ورياض الأطفال ومكاتب التعليم يوم الخميس 1 محرم 1447هـ الموافق 26 يونيو 2025م، إيذانًا بانتهاء العام الدراسي رسميًا، وبدء الإعداد المبكر للعام الجديد.



وفي سياق الاستعدادات للعام الدراسي المقبل، يعود المشرفون التربويون والهيئتان التعليمية والإدارية في المدارس يوم الثلاثاء 18 صفر 1447هـ الموافق 12 أغسطس، بينما تكون عودة المعلمين والمعلمات الممارسين للتدريس يوم الأحد 23 صفر الموافق 17 أغسطس. وتنطلق الدراسة فعليًا للطلاب والطالبات في العام الجديد 1447هـ - 2026م يوم الأحد 1 ربيع الأول الموافق 24 أغسطس.



ويأتي هذا التنظيم الزمني في إطار سعي وزارة التعليم إلى تحقيق الانضباط المدرسي وتعزيز الكفاءة التشغيلية للمدارس، بما يسهم في دعم مخرجات التعليم وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاع التعليم.