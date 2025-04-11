شكرا لمتابعة خبر عن الشثري يوضح حكم أداء صلاة تحية المسجد في أوقات النهي.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، والمستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، حكم أداء صلاة تحية المسجد في أوقات النهي.

وقال الشثري في حديثه لبرنامج فتاوى المُذاع على قناة الرسالة: “هناك ثلاثة أقوال مشهورة؛ ففقهاء الشافعية يرون أن ذوات الأسباب تُفعل في أوقات النهي مطلقًا، ومنها تحية المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.”

وأضاف: “هناك منهج آخر يقول إن ذوات الأسباب لا تُفعل في أوقات النهي مطلقًا، وهناك قول ثالث يرى أن أوقات النهي نوعان:

النوع الأول: أوقات نهي موسعة، وهي ما بعد صلاة الفجر إلى بداية طلوع الشمس، وما بعد صلاة العصر إلى اصفرار الشمس. ففي هذه الأوقات تُفعل فيها ذوات الأسباب.

بينما النوع الثاني: أوقات نهي مُضيقة، وهي من بدء طلوع الشمس حتى ارتفاعها، ووقت توسط الشمس في كبد السماء، ومن وقت اصفرار الشمس إلى غروبها.”

وأشار الشثري إلى أن القول الأخير هو الراجح، وهو الذي تجتمع عليه الأدلة.