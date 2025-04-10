شكرا لقرائتكم خبر عن عسير.. القبض على مقيم لترويجه 27 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر والان نبدء بالتفاصيل

الإبلاغ عن المخالفات

الدمام - شريف احمد - قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مقيم من الجنسية السودانية لترويجه (27) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة الفرشة، وأوقف واُتخذت الإجراءات النظامية بحقه وأحيل لجهة الاختصاص.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.